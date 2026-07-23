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23 июля 2026, 19:35

Украинские военные уничтожили российский Бук-М3 за 50 миллионов

23 июля 2026, 19:35
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Фото из открытых источников
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Украинские защитники уничтожили одну из самых дорогих зенитных установок россиян. Защитники описали это как "теплая встреча", которой не ждали оккупанты

Об этом сообщили в подразделении "Феникс", передает RegioNews.

Отмечается, что подразделение "Феникс" уничтожило российскую зенитно-ракетную установку "Бук-М3". Известно, что оккупанты пытались переместить эту технику еще ближе к фронту. Эта установка стоит около 50 миллионов долларов.

"Этой ночью на Донетчине наш дрон подстрелил зенитно-ракетную установку 'Бук-М3' прямо на марше. Оккупанты не ожидали такой 'теплой' встречи, поэтому не таясь опрокидывали технику ближе к фронту", - говорят военные.

Напомним, ранее в Харьковской области защитники ударили по двум укрытиям россиян, а также антенне связи и автомобиля. В частности, уничтожили квадроцикл противника.

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