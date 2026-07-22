В Харькове подросток выпал из окна многоэтажки и погиб

Фото: Национальная полиция

Об этом сообщает полиция Харьковской области, передает RegioNews.

Трагедия произошла 22 июля. Полиции сообщили, что несовершеннолетний выпал из окна 12 этажа многоэтажки. К сожалению, от полученных травм погиб на месте. Известно, что к моменту трагедии подросток был дома сам.

"По факту происшествия следователи открыли уголовное производство. В настоящее время продолжаются необходимые следственные действия, устанавливаются все обстоятельства трагического случая", - говорят в полиции.

Напомним, ранее в Салтовском районе Харькова. Из окна квартиры на пятом этаже выпал трехлетний ребенок. От полученных травм он погиб на месте.