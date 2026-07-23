У Хмельницькому 58-річний чоловік загинув, випавши з 8-го поверху
У Хмельницькому правоохоронці встановлюють обставини падіння чоловіка з багатоповерхівки
Про це повідомила поліція області, передає RegioNews.
Зазначається, що 23 липня близько 10:40 у Хмельницькому на вулиці Залізняка сталася трагедія – чоловік випав із багатоповерхівки.
Про подію правоохоронцям повідомили медики швидкої допомоги. На місце події прибула слідчо-оперативна група.
58-річний чоловік отримав травми, несумісні з життям, і загинув на місці.
Наразі поліцейські встановлюють усі обставини події.
Нагадаємо, у Харкові підліток випав з вікна багатоповерхівки. Трагедія сталась 22 липня. На жаль, від отриманих травм підліток загинув на місці. Відомо, що на момент трагедії він був удома сам.
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