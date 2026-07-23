У Хмельницькому 58-річний чоловік загинув, випавши з 8-го поверху

Фото: Національна поліція

У Хмельницькому правоохоронці встановлюють обставини падіння чоловіка з багатоповерхівки

Про це повідомила поліція області, передає RegioNews.

Зазначається, що 23 липня близько 10:40 у Хмельницькому на вулиці Залізняка сталася трагедія – чоловік випав із багатоповерхівки.

Про подію правоохоронцям повідомили медики швидкої допомоги. На місце події прибула слідчо-оперативна група.

58-річний чоловік отримав травми, несумісні з життям, і загинув на місці.

Наразі поліцейські встановлюють усі обставини події.

Нагадаємо, у Харкові підліток випав з вікна багатоповерхівки. Трагедія сталась 22 липня. На жаль, від отриманих травм підліток загинув на місці. Відомо, що на момент трагедії він був удома сам.