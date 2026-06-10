В Черкасской области отец, годами насиловавший собственную дочь, проведет за решеткой 15 лет

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Черкасский суд поставил точку по делу о насилии над ребенком. 37-летний житель областного центра, годами насиловавший собственную дочь, приговорен к максимальному сроку наказания — 15 лет лишения свободы

Об этом сообщил Офис Генерального прокурора, передает RegioNews .

При публичном обвинении Черкасской областной прокуратуры суд признал виновным 37-летнего уроженца Черкасс в изнасиловании, сексуальном насилии и преступлениях, связанных с детской порнографией.

Он приговорен к 15 годам лишения свободы - максимальное наказание, предусмотренное санкциями инкриминируемых статей.

Прокуроры в суде доказали, что мужчина в течение длительного времени совершал сексуальное насилие в отношении собственной дочери, когда дома не было жены. Первый установленный эпизод произошел в 2021 году, когда потерпевшей было всего 10 лет.

Также в суде было доказано, что осужденный фиксировал свои преступные действия на видео и хранил соответствующие файлы на телефоне. Кроме того, он получал доступ к детской порнографии в интернете и хранил их на собственном телефоне.

9 июня он признан виновным по ч. 4 ст. 152, ч. 3 ст. 153, ч. 2 ст. 155, ч.ч. 1, 3, 4 ст. 301-1 УК Украины.

В ходе судебного разбирательства осужденный свою вину признал.

Информация о мужчине была включена в Единый реестр лиц, осужденных за преступления против половой свободы и половой неприкосновенности малолетнего лица.

Напомним, что ранее в суд направить обвинительный акт в отношении жителя Запорожья , который на протяжении нескольких лет насиловал маленькую девочку.