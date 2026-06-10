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10 июня 2026, 16:34

На Харьковщине отчим-насильник дочери погибшего Героя Украины получил пожизненное заключение

10 июня 2026, 16:34
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Фото иллюстративное/Офис Генпрокурора
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Харьковский суд вынес приговор по делу насильника, издевавшегося над 11-летней падчерицей. Мужчина приговорен к пожизненному лишению свободы. Пострадавший ребенок — родная дочь Героя Украины, отдавшего жизнь за защиту государства на фронте

Об этом сообщил Офис Генерального прокурора, передает RegioNews .

Отчим, который в течение восьми месяцев насиловал малолетнюю девочку, получил пожизненное лишение свободы. Девочка – родная дочь героя Украины, погибшего на фронте защищая государство.

По этому делу доказали шесть эпизодов преступления.

Преступник постепенно завоевывал доверие, вошел в семью, долго притворялся заботливым, а впоследствии совершил насилие.

Насильник сознательно и обдуманно выбирал для надругательства именно те моменты, когда матери не было дома и он оставался наедине с девочкой.

Из-за пережитого ребенок замкнулся в себе, ухудшилось здоровье, упала успеваемость в школе. Она долго молчала, но наконец решилась рассказать матери. И даже после этого путь к справедливости оказался непростым.

Мать, узнав правду, не решилась сразу обратиться за помощью. Она не верила, что система сработает, ее услышат, что преступник понесет наказание.

Они скрывались, терпели угрозы со стороны мужчины, жили в страхе. В конце концов, ребенок сам позвонил правоохранителям.

Напомним, что Черкасский суд поставил точку по делу о насилии над ребенком . 37-летний житель областного центра, годами насиловавший собственную дочь, приговорен к максимальному сроку наказания — 15 лет лишения свободы.

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