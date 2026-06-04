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Перед судом предстанет мужчина, который несколько лет систематически насиловал свою малолетнюю падчерицу

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Офис генпрокурора.

Прокуратура завершила досудебное расследование и направила дело фигуранта в суд.

Фигуранту грозит от 15 лет тюрьмы до пожизненного лишения свободы.

Злоумышленника будут судить по ч. ч. 4, 6 ст. 152 УК Украины (изнасилование малолетнего ребенка, совершенное повторно).

Напомним, с 2022 по 2024 год злоумышленник регулярно совершал насилие над ребенком, когда матери не было дома. Впервые это произошло, когда девочке было 9 лет. В апреле этого года она решилась рассказать об издевательствах матери, которая сразу обратилась в полицию.

Мужчину задержали. Сейчас он находится под стражей без права на залог.