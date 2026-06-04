В Хмельницкой области будут судить мужчину, который годами насиловал падчерицу
Перед судом предстанет мужчина, который несколько лет систематически насиловал свою малолетнюю падчерицу
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Офис генпрокурора.
Прокуратура завершила досудебное расследование и направила дело фигуранта в суд.
Фигуранту грозит от 15 лет тюрьмы до пожизненного лишения свободы.
Злоумышленника будут судить по ч. ч. 4, 6 ст. 152 УК Украины (изнасилование малолетнего ребенка, совершенное повторно).
Напомним, с 2022 по 2024 год злоумышленник регулярно совершал насилие над ребенком, когда матери не было дома. Впервые это произошло, когда девочке было 9 лет. В апреле этого года она решилась рассказать об издевательствах матери, которая сразу обратилась в полицию.
Мужчину задержали. Сейчас он находится под стражей без права на залог.