07 мая 2026, 12:33

В Чернобыльской зоне выращивали кукурузу и подсолнечник на продажу: разоблачена схема

Фото: Прокуратура Украины
Предприниматели и бывшие должностные лица подозреваются в незаконном использовании более 190 гектаров земель Чернобыльского радиационно-экологического биосферного заповедника под аграрную деятельность

Об этом сообщил Офис Генерального прокурора, передает RegioNews.

По данным следствия, речь идет о бывшем директоре и владельце частного предприятия, а также эксголовах двух сельских советов Полесского района Киевской области. Они, по версии правоохранителей, мошенническим путем завладели правом постоянного пользования земельными участками в зоне отчуждения.

Следствие установило, что схему реализовали на основании фиктивного решения районного совета. В последствии участки незаконно перевели в коммунальную собственность, а право пользования передали частному предприятию.

В течение 2020-2025 годов эти земли использовались как сельскохозяйственные угодья – там выращивали зерновые культуры, несмотря на радиационный статус территории.

Подозреваемым инкриминируют мошенничество в особо крупных размерах и поддельных документах. Прокуроры также подали ходатайство о содержании под стражей.

Кроме того, в суд подан иск о возвращении земель в государственную собственность. Суд уже открыл производство по делу.

Напомним, ранее Специализированная экологическая прокуратура направила в суд дело по незаконному использованию земель Чернобыльской зоны для получения прибыли. Только за один год государству нанесено более 4,9 млн грн ущерба.

