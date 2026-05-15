5 років тюрми: ексголову МСЕК на Хмельниччині спіймали на хабарі понад 200 тис. грн

Фото: Національна поліція

На Хмельниччині суд призначив 5 років позбавлення волі колишній керівниці одного з центрів медико-соціальної експертизи, яку викрили на одержанні неправомірної вигоди у розмірі понад 200 тисяч гривень

Про це повідомила поліція області, передає RegioNews.

За даними слідства, жінка організувала корупційну схему, пов’язану з оформленням фіктивних медичних документів для чоловіків призовного віку, що дозволяло їм у подальшому отримувати групу інвалідності та уникати мобілізації до ЗСУ. Зокрема, вона "допомагала" внутрішньо переміщеним особам з оформленням таких довідок.

Правоохоронці задокументували факт вимагання 5 000 доларів США (приблизно 210 000 гривень).

16 грудня 2024 року посадовицю затримали одразу після отримання грошей. Під час обшуків також було вилучено понад 26 тисяч доларів.

Суд визнав жінку винною за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України (одержання неправомірної вигоди службовою особою, поєднане з вимаганням) і призначив покарання – 5 років позбавлення волі.

Нагадаємо, Вищий антикорупційний суд продовжив колишній очільниці Хмельницької обласної медико-соціальної експертної комісії Тетяні Крупі строк дії обов'язків на два місяці – до 15 червня.

Читайте також: Бізнес на війні. Як на схемах у ВЛК формується нова "еліта"