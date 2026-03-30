У ДТП на Хмельниччині загинула 28-річна жінка, двоє дітей в реанімації

На Хмельниччині правоохоронці затримали водія, що спричинив ДТП, у якій загинула 28-річна матір і травмувалися двоє її малолітніх дітей

Про це повідомила поліція області, передає RegioNews.

Зазначається, що аварія сталася 29 березня близько 20:35 поблизу села Давидківці Хмельницького району.

39-річний житель Кропивницького, керуючи автомобілем Mazda CX-5, допустив зіткнення з Daewoo Matiz під керуванням 28-річної місцевої жительки.

Внаслідок аварії водійка Daewoo Matiz загинула на місці. Її двоє малолітніх дітей, 1 та 6 років, отримали травми та були госпіталізовані до реанімації Хмельницької міської дитячої лікарні.

Також постраждала 26-річна пасажирка Mazda CX-5 – їй надали медичну допомогу на місці.

Водія Mazda CX-5 поліцейські затримали.

За фактом ДТП відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 КК України (порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілого).

Наразі вирішується питання про оголошення підозри та обрання запобіжного заходу.

