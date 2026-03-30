30 березня 2026, 12:29

У ДТП на Хмельниччині загинула 28-річна жінка, двоє дітей в реанімації

Фото: Національна поліція
На Хмельниччині правоохоронці затримали водія, що спричинив ДТП, у якій загинула 28-річна матір і травмувалися двоє її малолітніх дітей

Про це повідомила поліція області, передає RegioNews.

Зазначається, що аварія сталася 29 березня близько 20:35 поблизу села Давидківці Хмельницького району.

39-річний житель Кропивницького, керуючи автомобілем Mazda CX-5, допустив зіткнення з Daewoo Matiz під керуванням 28-річної місцевої жительки.

Внаслідок аварії водійка Daewoo Matiz загинула на місці. Її двоє малолітніх дітей, 1 та 6 років, отримали травми та були госпіталізовані до реанімації Хмельницької міської дитячої лікарні.

Також постраждала 26-річна пасажирка Mazda CX-5 – їй надали медичну допомогу на місці.

Водія Mazda CX-5 поліцейські затримали.

За фактом ДТП відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 КК України (порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілого).

Наразі вирішується питання про оголошення підозри та обрання запобіжного заходу.

Нагадаємо, на Житомирщині зіткнулися сім автомобілів. Внаслідок аварії травми отримали п'ятеро людей. Серед них двоє дітей – 7-річний хлопчик та 6-річна дівчинка. Правоохоронці з'ясовують всіх причин та обставин події.

Смертельна ДТП на Полтавщині: автівка влетіла у відбійник та загорілася
30 березня 2026, 08:09
На Рівненщині п'яний водій збив дитину
26 березня 2026, 19:55
Смертельна ДТП в Києві: Fiat вилетів на зустрічку - авто розтрощило вщент
26 березня 2026, 15:45
Всі новини »
30 березня 2026
Історія із U420. Як "сувеніри з кайфом" спровокували погроми по усій країні
Один із вітчизняних бізнесів, який стрімко розвивається у нинішніх складних умовах, викликав певні підозри у журналістів. І виявилося, що все не так просто і однозначно…
25 березня 2026
Луцьк без мера: чому колишній юрист Палиці залишив посаду
Один представник місцевого олігарха пішов, інший може прийти на його місце
23 березня 2026
Ставка на ВПО: як переселенці допомагають розвитку громад
У спробах зберегти міста та села від запустіння і вимивання цінних кадрів, деякі регіональні адміністрації зробили ставку на внутрішніх переселенців
20 березня 2026
Бізнес на війні. Як на схемах у ВЛК формується нова "еліта"
Українська армія страждає від нестачі рук на фронті, а в тилу країна захлинається від схем при військово-лікарських комісіях
На Львівщині чоловіка засудили до 5 років за лайки в "Однокласниках"
30 березня 2026, 16:06
На Дніпропетровщині ремонт доріг "переоцінили" на 300 тисяч
30 березня 2026, 15:45
В Україні березень завершиться дощовою погодою
30 березня 2026, 15:42
На Харківщині створили приватний підрозділ ППО
30 березня 2026, 15:29
На Хмельниччині поліція затримала наркоторговців зі "солями" на 1,5 млн грн
30 березня 2026, 15:11
У Харкові монахи займалися сексом із неповнолітніми дівчатами і знімали це на відео
30 березня 2026, 14:58
У Херсоні дрон атакував мікроавтобус, чоловік отримав тяжкі поранення
30 березня 2026, 14:32
Помер відомий актор і народний артист України
30 березня 2026, 14:25
На Черкащині військовослужбовець збив підлітка на "зебрі"
30 березня 2026, 14:17
У Києві через таксі продавали наркотики
30 березня 2026, 13:55
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
