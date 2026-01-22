У Хмельницькому чоловік посеред дня пограбував школяра

Ілюстративне фото

Про це повідомляє поліція Хмельницької області, передає RegioNews.

Це сталось 20 січня близько 11:00 години у м. Хмельницькому. 11-річний хлопчик їхав у автобусі. Коли він вийшов на зупинці по вул. Панаса Мирного, зловмисник вийшов за ним, вихопив з його рук iPhone та втік. Школяр одразу розповів про це батькам, а дорослі вже звернулись до поліції.

Зловмисника затримали. Ним виявився 18-річний місцевий житель. Вкрадений телефон у нього вилучили, а також повідомили про підозру. Тепер вирішується питання про обрання підозрюваному запобіжного заходу.

