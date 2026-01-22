14:31  22 січня
Після сильних морозів в Україну прийде потепління зі снігом
13:21  22 січня
На Кіровоградщині родина отруїлася чадним газом, двоє дітей – у лікарні
12:59  22 січня
У Дніпрі російський БпЛА влучив у будинок
UA | RU
UA | RU
22 січня 2026, 16:15

У Хмельницькому чоловік посеред дня пограбував школяра

22 січня 2026, 16:15
Читайте также на русском языке
Ілюстративне фото
Читайте также
на русском языке

У Хмельницькому 11-річний хлопчик серед дня став жертвою грабіжника. Правоохоронці затримали зловмисника

Про це повідомляє поліція Хмельницької області, передає RegioNews.

Це сталось 20 січня близько 11:00 години у м. Хмельницькому. 11-річний хлопчик їхав у автобусі. Коли він вийшов на зупинці по вул. Панаса Мирного, зловмисник вийшов за ним, вихопив з його рук iPhone та втік. Школяр одразу розповів про це батькам, а дорослі вже звернулись до поліції.

Зловмисника затримали. Ним виявився 18-річний місцевий житель. Вкрадений телефон у нього вилучили, а також повідомили про підозру. Тепер вирішується питання про обрання підозрюваному запобіжного заходу.

Нагадаємо, раніше у Києві 20-річний молодик, погрожуючи пістолетом, намагався пограбувати кав’ярню. Правоохоронці затримали фігуранта, який перебував у стані сильного алкогольного сп’яніння.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
злодії поліція Хмельницька область
22 січня 2026
Він більше не працює на цвинтарі. Чи посадять політтехнолога Петрова
Історія із бронювальним працевлаштуванням Володимира Петрова на Національному військовому меморіальному кладовищі може вийти боком не тільки йому самому, а й владі
16 січня 2026
Знову за ґрати? Пригадуємо попередні арешти Тимошенко
Юлія Володимирівна може утретє в житті потрапити за ґрати
06 січня 2026
Історія українських референдумів: як це було
Як українців опитували на всеукраїнському і регіональному рівнях, і що з цього виходило
30 грудня 2025
Війна у 2026 році: якою вона буде і чи може закінчитися
​​​​​​​Російсько-українська війна у наступному році може піти по одному із чотирьох базових сценаріїв
У Кривому Розі зіткнулись іномарки: в автотрощі постраждала дитина
22 січня 2026, 17:15
БЕБ розпочало розслідування проти Телеграм-каналів із мільйонною аудиторією
22 січня 2026, 17:13
У Дрогобичі утворили символічне коло єднання на знак незламності та спільної відповідальності за майбутнє України
22 січня 2026, 17:11
США, Україна та РФ зустрінуться в ОАЕ вже завтра - Зеленський
22 січня 2026, 17:00
У Хмельницькому військова пограбувала магазин та отримала "термін"
22 січня 2026, 16:55
На Запоріжжі чиновник влаштував "торгівлю бронюванням"
22 січня 2026, 16:35
На Львівщині жінка провалилась під кригу на річці
22 січня 2026, 16:27
"Нас всіх об'єднує світло в серцях": в Одесі військові та активісти розгорнули величезний прапор України
22 січня 2026, 16:20
"Усі хочуть, щоб війна закінчилася": Трамп прокоментував зустріч із Зеленським у Давосі
22 січня 2026, 15:55
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
Він більше не працює на цвинтарі. Чи посадять політтехнолога Петрова
Знову за ґрати? Пригадуємо попередні арешти Тимошенко
Всі публікації »
Володимир Фесенко
Віктор Шлінчак
Юрій Бутусов
Всі блоги »