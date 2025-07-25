На Хмельнитчине в поле вспыхнул комбайн

фото: ГСЧС Украины в Хмельницкой области

Об этом сообщает пресс-центр ГСЧС Украины в Хмельницкой области, передает RegioNews.

Оказалось, что в поле загорелся комбайн LEXION 580. Огонь полностью охватил сельхозтехнику. Спасатели оперативно ликвидировали пожар.

"Причина возгорания устанавливается. Пострадавших на месте происшествия не было", — говорится в сообщении.