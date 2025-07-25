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25 июля 2025, 06:40

На Хмельнитчине в поле вспыхнул комбайн

25 июля 2025, 06:40
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фото: ГСЧС Украины в Хмельницкой области
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Пожар произошел 23 июля вблизи поселка Ярмолинцы Хмельницкого района. Огонь серьезно повредил сельхозтехнику

Об этом сообщает пресс-центр ГСЧС Украины в Хмельницкой области, передает RegioNews.

Оказалось, что в поле загорелся комбайн LEXION 580. Огонь полностью охватил сельхозтехнику. Спасатели оперативно ликвидировали пожар.

"Причина возгорания устанавливается. Пострадавших на месте происшествия не было", — говорится в сообщении.

Напомним, ранее на Запорожье россияне атаковали работавший в поле комбайн. Он загорелся.

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