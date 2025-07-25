На Хмельниччині в полі спалахнув комбайн

фото: ДСНС України у Хмельницькій області

Про це повідомляє пресцентр ДСНС України у Хмельницькій області, передає RegioNews.

Виявилося, що в полі загорівся комбайн LEXION 580. Вогонь повністю охопив сільгосптехніку. Рятувальники оперативно ліквідували пожежу.

"Причина займання наразі встановлюється. Постраждалих на місці події не було", — йдеться в повідомленні.