На Хмельниччині в полі спалахнув комбайн
Пожежа сталася 23 липня поблизу селища Ярмолинці Хмельницького району. Вогонь серйозно пошкодив сільгосптехніку
Про це повідомляє пресцентр ДСНС України у Хмельницькій області, передає RegioNews.
Виявилося, що в полі загорівся комбайн LEXION 580. Вогонь повністю охопив сільгосптехніку. Рятувальники оперативно ліквідували пожежу.
"Причина займання наразі встановлюється. Постраждалих на місці події не було", — йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, раніше на Запоріжжі росіяни атакували комбайн, який працював у полі. Він загорівся.
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