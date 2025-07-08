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Об этом сообщает полиция Днепропетровской области, передает RegioNews.

Инцидент произошел вечером 7 июля на одной из улиц Металлургического района города. По информации правоохранителей, злоумышленник подошел к прохожей и силой вырвал у нее мобильный телефон, после чего скрылся с места происшествия.

Сотрудники отделения полиции №2 Криворожского районного управления оперативно разыскали и задержали подозреваемого. Им оказался 39-летний местный житель. Полиция продолжает следственные действия, чтобы выяснить все обстоятельства преступления.

Фото: полиция Днепропетровской области

В настоящее время мужчине уже объявили подозрение по ч. 4 ст. 186 Уголовного кодекса Украины, которая предусматривает ответственность за разбой или грабеж с применением силы или угрозой ее применения. Расследование продолжается.

Напомним, в Тернопольской области 24-летний мужчина может "сесть" на 8 лет за кражу скутера.