В Хмельницкой области задержали торговца оружием и взрывчаткой

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В Каменце-Подольском правоохранители разоблачили мужчину, который занимался сбытом оружия и взрывчатки. Ему грозит до семи лет заключения

Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции в Хмельницкой области, передает RegioNews.

По материалам дела, фигурант продал девять тротиловых шашек и электродетонаторы к ним. Злоумышленник был задержан при продаже боевого пистолета Browning и патронов к нему.

"Происхождение оружия и взрывчатки устанавливается", — говорится в сообщении.

Задержанному уже объявили о подозрении. На время расследования суд заключил мужчину под стражу с возможностью внесения залога.