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26 июня 2025, 17:05

В Хмельницкой области задержали торговца оружием и взрывчаткой

26 июня 2025, 17:05
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фото: Нацполиция
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В Каменце-Подольском правоохранители разоблачили мужчину, который занимался сбытом оружия и взрывчатки. Ему грозит до семи лет заключения

Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции в Хмельницкой области, передает RegioNews.

По материалам дела, фигурант продал девять тротиловых шашек и электродетонаторы к ним. Злоумышленник был задержан при продаже боевого пистолета Browning и патронов к нему.

"Происхождение оружия и взрывчатки устанавливается", — говорится в сообщении.

Задержанному уже объявили о подозрении. На время расследования суд заключил мужчину под стражу с возможностью внесения залога.

Напомним, ранее в Днепропетровской области разоблачили мужчину, который зарабатывал на пистолетах.

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подозрение задержание Хмельницкая область торговля оружием Каменец-Подольский взрывчатка
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