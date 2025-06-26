На Хмельниччині затримали торговця зброєю та вибухівкою
У Кам’янці-Подільському правоохоронці викрили чоловіка, який займався збутом зброї та вибухівки. Йому загрожує до семи років ув’язнення
Про це повідомляє пресслужба Національної поліції в Хмельницькій області, передає RegioNews.
За матеріалами справи, фігурант продав дев'ять тротилових шашок та електродетонатори до них. Зловмисника затримали під час продажу бойового пістолета Browning і набоїв до нього.
"Наразі походження зброї та вибухівки встановлюється", — йдеться в повідомленні.
Затриманому вже оголосили про підозру. На час розслідування суд взяв чоловіка під варту з можливістю внесення застави.
Нагадаємо, раніше на Дніпропетровщині викрили чоловіка, який заробляв на пістолетах.
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