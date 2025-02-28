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Женщина обнаружила, что из ее квартиры пропали золотые украшения и деньги, и сразу же обратилась в полицию

Об этом передает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.

Правоохранители установили, что к воровству, очевидно, причастна 48-летняя домработница. Ведь в квартире больше не было посторонних.

Как установили полицейские, сначала она украла ювелирные изделия, которые потом сдала в ломбард. Владелица сразу не заметила пропажу золотых украшений, так как их давно не носила. Через некоторое время домработница снова совершила кражу. Она украла 1000 долларов. На этот раз 44-летняя работодательница сразу обнаружила нехватку денег и обратилась в полицию.

В общей сложности ущерб, причиненный потерпевшей, составляет почти 60 тысяч гривен.

Фигурантке объявили подозрение. Продолжаются следственные действия.

Напомним, ранее в Киеве приговорили к 8 годам лишения свободы мужчину, который ограбил 78-летнюю женщину. Он подбежал к пенсионерке на улице и сорвал с ее шеи золотую цепочку с крестиком.