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28 лютого 2025, 01:14

У Хмельницькому хатня робітниця обікрала свою роботодавицю на 60 тисяч гривень

28 лютого 2025, 01:14
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фото: поліція
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Жінка виявила, що з її квартири зникли золоті прикраси та гроші, і одразу ж звернулась до поліції

Про це передає RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції.

Правоохоронці встановили, що до крадіжки, очевидно, причетна 48-річна хатня робітниця. Адже у квартирі більше не було сторонніх.

Як встановили поліцейські, спочатку вона викрала ювелірні вироби, які потім здала у ломбард. Власниця одразу не помітила зникнення золотих прикрас, так як давно їх не носила. Через певний час хатня робітниця знову вчинила крадіжку. Вона поцупила 1000 доларів. Цього разу 44-річна роботодавиця одразу ж виявила нестачу грошей і звернулась до поліції.

Загалом збитки, заподіяні потерпілій, становлять майже 60 тисяч гривень.

Фігурантці оголосили підозру. Тривають слідчі дії.

Нагадаємо, раніше в Києві засудили до 8 років позбавлення волі чоловіка, який пограбував 78-річну жінку. Він підбіг до пенсіонерки на вулиці та зірвав з її шиї золотий ланцюжок з хрестиком.

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