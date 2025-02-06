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06 февраля 2025, 01:03

На Хмельнитчине осудили мужчину, который изнасиловал дочь знакомого и снимал процесс на видео

06 февраля 2025, 01:03
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фото: pixabay
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Суд отправил за решетку 52-летнего злоумышленника, изнасиловавшего 14-летнюю девочку с инвалидностью

Об этом сообщает пресс-служба полиции, передает RegioNews.

Происшествие случилось в июле прошлого года в Каменец-Подольском районе. Мужчина пригласил в авто и предложил подвезти 14-летнюю дочь знакомого. Прямо в салоне он изнасиловал девочку, снимал процесс на телефоне и сохранил это видео.

Мужчину застукал с поличным отец ребенка, когда не смог до нее дозвониться и пошел на поиски.

Недавно суд рассмотрел материалы дела и приговорил злоумышленника к 13 годам тюрьмы.

Напомним, ранее в Хмельницкой области мужчину осудили за изнасилование 9-летней дочери.

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