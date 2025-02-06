На Хмельнитчине осудили мужчину, который изнасиловал дочь знакомого и снимал процесс на видео
Суд отправил за решетку 52-летнего злоумышленника, изнасиловавшего 14-летнюю девочку с инвалидностью
Об этом сообщает пресс-служба полиции, передает RegioNews.
Происшествие случилось в июле прошлого года в Каменец-Подольском районе. Мужчина пригласил в авто и предложил подвезти 14-летнюю дочь знакомого. Прямо в салоне он изнасиловал девочку, снимал процесс на телефоне и сохранил это видео.
Мужчину застукал с поличным отец ребенка, когда не смог до нее дозвониться и пошел на поиски.
Недавно суд рассмотрел материалы дела и приговорил злоумышленника к 13 годам тюрьмы.
Напомним, ранее в Хмельницкой области мужчину осудили за изнасилование 9-летней дочери.
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