фото: pixabay

Об этом сообщает пресс-служба полиции, передает RegioNews.

Происшествие случилось в июле прошлого года в Каменец-Подольском районе. Мужчина пригласил в авто и предложил подвезти 14-летнюю дочь знакомого. Прямо в салоне он изнасиловал девочку, снимал процесс на телефоне и сохранил это видео.

Мужчину застукал с поличным отец ребенка, когда не смог до нее дозвониться и пошел на поиски.

Недавно суд рассмотрел материалы дела и приговорил злоумышленника к 13 годам тюрьмы.

Напомним, ранее в Хмельницкой области мужчину осудили за изнасилование 9-летней дочери.