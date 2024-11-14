На Хмельнитчине работница банка присвоила более 1,2 млн грн со счетов клиентов

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Правоохранители объявили подозрение уже бывшей работнице одного из банков города Славута в Хмельницкой области

Об этом передает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.

Используя доверие клиентов, фигурантка узнавала их пин-коды, пароли, логины и коды доступа к онлайн-банкингу.

Имея полный доступ к чужим счетам, женщина распоряжалась средствами по своему усмотрению – снимала наличные в банкоматах, перечисляла средства на счета третьих лиц и совершала покупки.

Общая сумма нанесенного клиентам банка убытков составила более 1,2 миллиона гривен.

Суд избрал фигурантке меру пресечения в виде домашнего ареста.

Напомним, ранее сообщалось, что в Одессе турагентша присвоила 1,5 млн гривен своих клиентов.