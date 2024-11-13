В Умани столкнулись легковушка и маршрутка: есть погибший и пострадавшие

фото: ГСЧС

ДТП произошло в Умани 12 ноября около 17:50. Столкнулись легковушка и маршрутка

Об этом сообщает пресс-центр ГСЧС, передает RegioNews.

Спасатели деблокировали водителя легковушки и транспортировали его в "скорую". Один из пассажиров авто скончался в больнице, другой получил травмы.

Также травмы получил один из пассажиров маршрутки.

Обстоятельства аварии выясняют правоохранители.

Напомним, 12 ноября на Харьковщине микроавтобус насмерть переехал двухлетнюю девочку.