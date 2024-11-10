Масштабный пожар в Хмельницком: горело здание недействующего музыкального колледжа

фото: ГСЧС в Хмельницкой области

Вчера вечером, 9 ноября, на улице Проскуровской в Хмельницком вспыхнул пожар в двухэтажном здании бывшего музыкального колледжа

Об этом сообщает пресс-центр ГСЧС Украины в Хмельницкой области, передает RegioNews.

Возгорание возникло около 21:00. Оказалось, что огонь охватил второй этаж и крышу бездействующего здания.

Пожар площадью 1000 квадратных метров удалось обуздать за два часа. К ликвидации возгорания привлекли 48 спасателей и 10 единиц специальной и пожарно-спасательной техники.

"Травмированные или погибшие не обнаружены. Обстоятельства и причину возгорания устанавливают правоохранители", – говорится в сообщении.

Напомним, ночью 10 ноября в селе Русанов Броварского района в результате падения обломков ударного дрона сгорел жилой дом.