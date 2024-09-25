В Хмельницком зафиксировали смерть от экзотической болезни, которую переносят комары

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В Хмельнитчине зафиксировали первую смерть от лихорадки Западного Нила. В больнице в Хмельницком женщина скончалась он менингоэнцефалитом, возникшим как осложнение болезни

Об этом сообщили в Хмельницкой инфекционной больнице, передает RegioNews.

В медучреждении рассказали, что в сентябре на лечении у них с подтвержденным диагнозом лихорадки Западного Нила лечились шесть пациентов – четыре мужчины и две женщины. Пациентов госпитализировали, у них были такие симптомы – резкое повышение температуры тела до 39,9 С, головная боль, боль в горле, мышцах, суставах и спине, слабость, тошнота.

Одну из пациенток врачам не удалось спасти из-за позднего обращения за медицинской помощью и развития тяжелого осложнения лихорадки – менингоэнцефалита. Остальные пять пациентов выздоровели и были выписаны из больницы.

Также известно еще один случай лихорадки у мужчины, который лечился в другом лечебном учреждении Хмельницкого.

У четырех пациентов был диагностирован менингоэнцефалит, двое пациентов имели лихорадочно-суставную форму болезни. Возраст заболевших – от 20 до 70 лет, пятеро из них – жители города.

Главным источником и резервуаром вируса в природе есть птицы, преимущественно перелетные, в крови которых вирус может циркулировать от 14 до 200 дней. Переносчиками заболевания могут быть некоторые виды комаров, которые могут передать вирус человеку или животному. Крайне редко возможно контактное заражение кровью больных животных.

Лихорадка Западного Нила начинается остро – с озноба и быстрого повышения температуры тела, что сопровождается симптомами интоксикации. Лихорадочный период длится от 2 до 6 дней. В тяжелых формах может развиваться менингит или энцефалит.

Напомним, ранее стало известно, что в Киеве зафиксированы три летальных исхода среди больных лихорадкой Западного Нила. Всего же с начала лета госпитализировали с этой инфекцией 17 человек.