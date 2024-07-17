За сутки на Хмельнитчине утонули трое взрослых и 15-летний подросток

фото: ГСЧС Украины в Хмельницкой области

Во вторник, 16 июля, в реках и прудах Хмельницкой области утонули четыре человека. Среди погибших – девушка-подросток, две женщины и мужчина

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу ГСЧС Украины в Хмельницкой области.

Так, на реке Южный Буг в Хмельницком во время купания утонула 15-летняя девушка. Трагедия произошла около 19:00.

В полдень в селе Пасичная Старосинявской общине в местном пруду утонула 30-летняя женщина.

Также в водоеме села Кузьмин Красиловской общины прохожие обнаружили тело 56-летней женщины.

Позже из реки Случ в Староконстантинове коммунальные водолазы достали тело 70-летнего мужчины.

"Причины гибели людей устанавливают правоохранители. Подразделения ГСЧС не привлекались", – говорится в сообщении.

Напомним, ранее сообщалось, что в минувшие выходные на водоемах Украины погибли 66 человек, из них – 10 детей.