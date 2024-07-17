фото: Нацполиция

Трагедия на воде произошла днем, 15 июля, в селе Балаклея Белоцерковской общины. Правоохранители выясняют обстоятельства происшествия

Об этом передает RegioNews со ссылкой на пресс-службу Национальной полиции в Полтавской области.

Около 14:10 житель села Балаклея заметил в воде тело мужчины без признаков жизни. Он сообщил об этом правоохранителям.

Утопленником оказался 63-летний местный житель. На теле погибшего полицейские не обнаружили следов насильственной смерти.

"Тело мужчины направили в бюро судебно-медицинской экспертизы для установления причины смерти", – говорится в сообщении.

Правоохранители выясняют обстоятельства и причины происшествия.

Напомним, 15 июля в селе Селещина Полтавского района на железной дороге мужчину убило током.