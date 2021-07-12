В Украине за сутки утонуло рекордное количество людей
В Украине за сутки утонуло рекордное количество людей - 32, из них пятеро - дети
Об этом пишет RegioNews со ссылкой на Государственную службу по чрезвычайным ситуациям.
Отмечается, что с начала недели зафиксировали 94 смерти на воде (12 детей), с начала месяца - 124 смертей (16 детей), с начала года - 665 человек утонули, из них - 70 детей.
Отмечается, что июльский показатель смертей в 2021 году превысил прошлогоднюю июльскую статистику.
Спасатели сообщают, что самой распространенной причиной несчастных случаев на воде является несоблюдение правил безопасного поведения гражданами.
Напомним, за прошедшую неделю в Украине утонули более полусотни человек.
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