Под Киевом на дороге в автомобиле взорвалась газобаллонная установка: есть пострадавший
Утром в пятницу, 23 апреля, на Варшавской трассе под Киевом произошло масштабное ДТП. В одном из автомобилей на ходу взорвался газовый баллон.
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на dtp.kiev.ua в Facebook.
Авария случилась в районе города Ворзель. После взрыва газового баллона начался сильный пожар, машина почти полностью уничтожена, пострадал водитель.
На месте ДТП работает полиция и следственно-оперативная группа. Правоохранители устанавливают все обстоятельства аварии.
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Напомним, на Франковщине бус врезался в жилой дом и застрял там.