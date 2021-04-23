09:13  23 апреля
В Украине уже более 2 миллионов случаев COVID-19 с начала пандемии
09:34  23 апреля
В Украину привезли партию вакцин AstraZeneca: теперь из Южной Кореи, а не Индии
08:50  23 апреля
Обострение на Донбассе: зафиксировано 17 нарушений режима "тишины"
UA | RU
UA | RU
23 апреля 2021, 11:59 917

Под Киевом на дороге в автомобиле взорвалась газобаллонная установка: есть пострадавший

23 апреля 2021, 11:59 917
Читайте також українською мовою
Это случилось на Варшавской трассе
Это случилось на Варшавской трассе
Читайте також
українською мовою

Утром в пятницу, 23 апреля, на Варшавской трассе под Киевом произошло масштабное ДТП. В одном из автомобилей на ходу взорвался газовый баллон. 

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на dtp.kiev.ua в Facebook.

Авария случилась в районе города Ворзель. После взрыва газового баллона начался сильный пожар, машина почти полностью уничтожена, пострадал водитель.

На месте ДТП работает полиция и следственно-оперативная группа. Правоохранители устанавливают все обстоятельства аварии.

На ходу взорвался газовый баллон, машина уничтожена, пострадал водитель. новые подробности ДТП под Киевом на варшавское трассе... Серьёзное #ДТП #авария с пострадавшими и возгоранием под Киевом Варшавская трасса Киев Чоп у города Ворзель также серьёзное ДТП с пострадавшими на Броварской окружной, скоро видео Запишите наш номер для фото видео, 0937713333

Posted by dtp.kiev.ua on Friday, April 23, 2021

Напомним, на Франковщине бус врезался в жилой дом и застрял там.

газ Киев ДТП авария Киевская область

 
Год правительства Шмыгаля
Вся президентская рать
50 оттенков Зеленского
Местные коалиции: кто будет контролировать регионы
Подписывайтесь на RegioNews
21 апреля 2021
Коллектив "Времени Добкина" возле Харьковского горсовета требовал прекратить бандитизм и провокации
31 марта 2021
Мэр Черкасс Бондаренко: "Президент не знает, что делается в регионах"
27 января 2021
Чем Олег Татаров ценен для Офиса президента
Все видео »
Мэр Ивано-Франковска Марцинкив: Никто не рождается "вечным мэром" или "вечным депутатом"
Квартиры, машины и деньги, деньги, деньги. ТОП-3 самых интересных деклараций глав ОГА
Все публикации »
Виталий Бала
Владимир Фесенко
Игорь Черняк
Все блоги »

Нажмите «Читать», чтобы читать
Regionews.ua в Telegram

Читать в Telegram