В Хмельницком из-за вынужденного карантина предприниматели штурмовали рынок

Сегодня на оптово-розничном рынке "Дубово", что в Хмельницком, собрались недовольные предприниматели. Более 60 автомобилей, которые приехали со всей области на оптовые закупки, не пропустили на территорию рынка

Сегодня на оптово-розничном рынке "Дубово", что в Хмельницком, собрались недовольные предприниматели. Более 60 автомобилей, которые приехали со всей области на оптовые закупки, не пропустили на территорию рынка

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на podillyanews.com. По информации из соцсетей стало известно, что предприниматели возмущаются, мол, покупали продукты неделю назад, запасов надолго не хватает и крестьяне могут остаться без необходимых продуктов. Охрана рынка объяснила свои действия это тем, что на время карантина действует запрет на деятельность победного мест. Через некоторое время активная группа предпринимателей направилась к ОГА, а некоторым удалось попасть на территорию рынка. По информации правоохранительных органов, накануне на руководство рынка "Дубово" уже составлен протокол об административном правонарушении по ст.44-3 КоАП о нарушении правил карантина. Напомним, на днях глава Хмельницкой ОГА отметил, что рассматривается вопрос о возможности закупки определенных видов товаров на рынках для владельцев маленьких магазинов города Хмельницкого.

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