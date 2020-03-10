Радикалы Ляшко и "Слуги Народа" потратили по полмиллиарда на партийную деятельность

Комитет избирателей проанализировал расходы политических партий в 2019 году. Во внимание принимались данные на основе финансовых отчетов партий, представленных в НАПК

Комитет избирателей проанализировал расходы политических партий в 2019 году. Во внимание принимались данные на основе финансовых отчетов партий, представленных в НАПК

Об этом пишет Regionews со ссылкой на Facebook страницу Комитета избирателей Украины.

РПЛ і "Слуга Народу" – лідери за витратами в 2019 році Комітет виборців проаналізував витрати політичних партій в 2019... Опубліковано КОМІТЕТ ВИБОРЦІВ УКРАЇНИ Вівторок, 10 березня 2020 р.

Лидерами по расходам стали Радикальная партия Олега Ляшко (РПЛ) и "Слуга народа". Так, РПЛ в течение года потратила на уставную деятельность 493 млн грн, "слуги народа" - 479 млн грн.

На третьем месте по расходам ВО "Батькивщина" - 375 млн.

За ней расположились "Европейская солидарность" - 270 млн грн и "Голос" - 255 млн грн.

Меньшие затраты у "Оппозиционного блока" - 179 млн грн, "Украинский стратегии Гройсмана" - 117 млн ​​грн и ВО "Свобода" - 100 млн грн.

Партия "Сила и честь" потратила 35 млн грн, "Партия Шария" - 9 млн грн.

Всего украинские партии потратили в 2019 году около 2,5 млрд грн. Из них 63% расходов - это оплата парламентской и президентской избирательных кампаний.

"Полученные данные развенчивают миф о слепой вере в новые лица. -По прежнему успех на выборах требует серьезных финансовых вливаний. Финансовый отчет "Слуги Народа" подтверждает этот тезис. Организация выборов требует значительных средств и ни одна партия не может полностью полагаться только на работу собственных волонтеров, поддержку виртуальных Интернет-команд или привлечения граждан на низовом уровне. Украинские выборы все еще остаются чрезвычайно дорогими и одного только энтузиазма партийного аппарата или поддержки граждан мало для проведения полномасштабной кампании в рамках всей страны", - отметил председатель КИУ Алексей Кошель.

Во внимание принимались затраты партий, на последних парламентских выборах набрали более 2% голосов. Данные без информации о "Оппозиционная платформу За жизнь", отчет которой не позволяет оценить общие расходы за 2019 год.