По состоянию на пятницу, 6 марта Центр общественного здоровья проверяет 9 сообщений о заболевании на коронавирус COVID-19, проводятся лабораторные исследования

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По состоянию на пятницу, 6 марта Центр общественного здоровья проверяет 9 сообщений о заболевании на коронавирус COVID-19, проводятся лабораторные исследования

Об этом сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения, передает RegioNews.

"На сегодняшний день в Центр общественного здоровья поступило 9 сообщений о подозрении на заболевание коронавирусом COVID-19, лабораторные исследования в вирусологической референс-лаборатории продолжаются", - говорится в сообщении.

В Минздраве также отметили, что по всей территории Украины проходят учения на случай выявления коронавируса.

"Украина готова принимать и лечить пациентов с COVID-19. У нас есть инфекционные боксы, около 12 000 коек в инфекционных стационарах, 2000 врачей-инфекционистов и 5000 других медицинских работников, работающих в инфекционных больницах и инфекционных боксах", - сообщили в ведомстве.