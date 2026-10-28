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28 октября 2026, 07:52

Италия снова откладывает военную помощь Украине: теперь ждут выборы в США – СМИ

28 октября 2026, 07:52
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Фото: gazeteoksijen
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Премьер-министр Италии Джорджа Мелони отсрочила передачу Украине 13-го пакета военной помощи, ожидая результатов промежуточных выборов в Конгресс США

Об этом пишет "Украинская правда" со ссылкой на итальянское издание Il Giornale d' Italia, передает RegioNews.

По информации журналистов, очередной пакет вооружения уже полностью подготовлен, однако дату его передачи Киеву до сих пор не определили. В то же время в итальянском правительстве отмечают, что о полном отказе от военной помощи Украине речь не идет.

Как отмечает издание, снабжение неоднократно откладывалось. Сначала задержку объясняли переносом сроков с июля на сентябрь, затем – ожиданием съезда партии "Лига". Теперь новой причиной ожидания называют промежуточные выборы в США.

"Политический календарь США становится новым ориентиром в итальянском ожидании", – пишет издание.

В то же время журналисты отмечают, что непонятно, какие результаты голосования могут повлиять на решение Рима. Также нет подтверждений, что помощь будет отправлена сразу после выборов.

Задержка поставок, по оценке издания, создает напряжение в правительстве Италии и ставит под вопрос выполнение обязательств, которые Мэлони взяла перед президентом Украины Владимиром Зеленским и президентом Франции Эмманюэлем Макроном.

Напомним, Европейская комиссия 11 сентября приняла решение о выделении Украине 6,1 млрд евро на закупку беспилотников и ракет-перехватчиков PAC-3 для систем противовоздушной обороны Patriot.

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