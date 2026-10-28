В Генштабе обновили данные о потерях армии РФ на фронте
Силы обороны продолжают наносить значительные потери российской оккупационной армии
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ.
За прошедшие сутки Силы обороны Украины уничтожили 1510 оккупантов, 21 артиллерийскую систему, 1543 БпЛА оперативно-тактического уровня, а также 266 единиц автомобильной техники врага.
Общие боевые потери захватчиков с 24.02.22 по 28.10.26 ориентировочно составили:
Напомним, в течение 25 октября и в ночь на 26 октября подразделения Сил обороны Украины поразили ряд военных объектов российской армии: узел связи, склады и мастерскую БПЛА оккупантов.
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