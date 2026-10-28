Фото: 22 ОМБр

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ.

За прошедшие сутки Силы обороны Украины уничтожили 1510 оккупантов, 21 артиллерийскую систему, 1543 БпЛА оперативно-тактического уровня, а также 266 единиц автомобильной техники врага.

Общие боевые потери захватчиков с 24.02.22 по 28.10.26 ориентировочно составили:

Напомним, в течение 25 октября и в ночь на 26 октября подразделения Сил обороны Украины поразили ряд военных объектов российской армии: узел связи, склады и мастерскую БПЛА оккупантов.