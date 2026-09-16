В Херсонской области объявили подозрение главы "отдела молодежной политики" окупантов в Геническе
В Херсонской области 48-летней местной жительнице заочно сообщили о подозрении в коллаборационной деятельности
Об этом сообщила Херсонская областная прокуратура, передает RegioNews .
По данным следствия, после оккупации Геническая она заняла руководящие должности в незаконных органах власти и занималась работой с молодежью.
При процессуальном руководстве Херсонской областной прокуратуры женщине сообщили о подозрении по ч. 5 ст. 111-1 Уголовного кодекса Украины.
По данным следствия, в мае 2023 подозреваемая стала так называемой "начальницей отдела по работе с молодежью Генической военно-гражданской администрации Херсонской области".
В этой должности она руководила подразделением, организовывала и проводила публичные мероприятия для учеников местных образовательных учреждений. В ходе таких мер, по данным прокуратуры, российскую агрессию и деятельность силовых структур окупантов представляли в положительном свете.
В ноябре 2024 года после смены структуры незаконной администрации женщина, по данным следствия, получила новую должность - так называемую "начальницу отдела молодежной политики Администрации Генического муниципального округа".
Правоохранители отмечают, что в новой должности она продолжила заниматься идеологическим влиянием на местную молодежь и формированием положительного отношения к российским оккупационным властям.
По данным следствия, подозреваемая планирует работу подразделения, распределяет задачи между работниками и контролирует их выполнение. Также он организует молодежные мероприятия на оккупированной территории с учетом интересов РФ.
Досудебное расследование продолжается.
Напомним, что двум жителям Херсонской области заочно сообщили о подозрении в добровольном занятии должностей в незаконном органе власти. Речь идет о работе в оккупационном "Управлении труда и социальной политике Херсонского городского округа".