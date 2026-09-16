В Херсонской области объявили подозрение главы "отдела молодежной политики" окупантов в Геническе

Фото: Херсонская областная прокуратура

В Херсонской области 48-летней местной жительнице заочно сообщили о подозрении в коллаборационной деятельности

Об этом сообщила Херсонская областная прокуратура, передает RegioNews .

По данным следствия, после оккупации Геническая она заняла руководящие должности в незаконных органах власти и занималась работой с молодежью.

При процессуальном руководстве Херсонской областной прокуратуры женщине сообщили о подозрении по ч. 5 ст. 111-1 Уголовного кодекса Украины.

По данным следствия, в мае 2023 подозреваемая стала так называемой "начальницей отдела по работе с молодежью Генической военно-гражданской администрации Херсонской области".

В этой должности она руководила подразделением, организовывала и проводила публичные мероприятия для учеников местных образовательных учреждений. В ходе таких мер, по данным прокуратуры, российскую агрессию и деятельность силовых структур окупантов представляли в положительном свете.

В ноябре 2024 года после смены структуры незаконной администрации женщина, по данным следствия, получила новую должность - так называемую "начальницу отдела молодежной политики Администрации Генического муниципального округа".

Правоохранители отмечают, что в новой должности она продолжила заниматься идеологическим влиянием на местную молодежь и формированием положительного отношения к российским оккупационным властям.

По данным следствия, подозреваемая планирует работу подразделения, распределяет задачи между работниками и контролирует их выполнение. Также он организует молодежные мероприятия на оккупированной территории с учетом интересов РФ.

Досудебное расследование продолжается.

Напомним, что двум жителям Херсонской области заочно сообщили о подозрении в добровольном занятии должностей в незаконном органе власти. Речь идет о работе в оккупационном "Управлении труда и социальной политике Херсонского городского округа".