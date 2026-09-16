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16 вересня 2026, 16:20

На Херсонщині "зникли" майже два мільйони на будинки для постраждалих від війни

16 вересня 2026, 16:20
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Фото з відкритих джерел
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На Херсонщині викрили схему під час будівництва будинків для постраждалих від війни. Йдеться про суму понад 2 мільйона гривень    

Про це повідомляє Херсонська обласна прокуратура, передає RegioNews.

Правоохоронці повідомили про підозру інженеру технічного нагляду. Йому інкримінують розкрадання коштів та привласнення чужого майна. Найближчим часом він постане перед судом.

Як з'ясували правоохоронці, будівельна компанія мала виконувати ремонтні роботи та будувати нові приватні житлові будинки замість пошкоджених внаслідок бойових дій у селі Посад-Покровське Чорнобаївської громади. У 2024 році директор компанії склав і подав акти виконаних робіт на загальну суму майже 8 мільйонів гривень. Проте виявилось, що дані були непрадиві.

"Інженер технічного нагляду, який мав контролювати відповідність виконаних робіт проєктній документації та встановленим вимогам, не забезпечив належної перевірки та підписав акти виконаних робіт. Це призвело до безпідставного завищення вартості виконаних робіт та спричинило бюджету збитки на майже 2 млн гривень", - кажуть у прокуратурі.

Нагадаємо, що на Рівненщині викрили схему в лікарні. Виявилось, що 51 працівникам закладу безпідставно нарахували підвищену заробітну плату.

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