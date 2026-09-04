На Херсонщині через російські обстріли загинули двоє людей і 23 поранені
Унаслідок російських атак на населені пункти Херсонщини 4 вересня загинули двоє цивільних, ще 23 людини постраждали
Про це повідомляє прокуратура Херсонської області, передає RegioNews.
За даними слідства, російські військові протягом дня атакували регіон із застосуванням авіації, артилерії та безпілотників різних типів.
Станом на 17:30 у Херсоні через атаки дронів загинув 47-річний чоловік. Ще 17 цивільних отримали травми різного ступеня тяжкості. Внаслідок артилерійських обстрілів міста постраждали ще двоє людей.
У Станіславі російський снаряд влучив у приватний будинок. Загинув 55-річний чоловік.
Через атаки безпілотників також постраждали двоє людей у Новорайську та по одній людині — у Микільському й Осокорівці.
Внаслідок обстрілів пошкоджені житлові будинки та транспортні засоби.
За фактами російських атак органи прокуратури Херсонської області розпочали досудові розслідування за ч. 1 та ч. 2 ст. 438 Кримінального кодексу України — порушення законів та звичаїв війни.
Нагадаємо, що російські війська 4 вересня здійснили дві атаки безпілотниками на громадський транспорт у Центральному районі Херсона.