На Херсонщині через російські обстріли загинули двоє людей і 23 поранені

Фото ілюстративне: Херсонська МВА

Унаслідок російських атак на населені пункти Херсонщини 4 вересня загинули двоє цивільних, ще 23 людини постраждали

Про це повідомляє прокуратура Херсонської області, передає RegioNews .

За даними слідства, російські військові протягом дня атакували регіон із застосуванням авіації, артилерії та безпілотників різних типів.

Станом на 17:30 у Херсоні через атаки дронів загинув 47-річний чоловік. Ще 17 цивільних отримали травми різного ступеня тяжкості. Внаслідок артилерійських обстрілів міста постраждали ще двоє людей.

У Станіславі російський снаряд влучив у приватний будинок. Загинув 55-річний чоловік.

Через атаки безпілотників також постраждали двоє людей у Новорайську та по одній людині — у Микільському й Осокорівці.

Внаслідок обстрілів пошкоджені житлові будинки та транспортні засоби.

За фактами російських атак органи прокуратури Херсонської області розпочали досудові розслідування за ч. 1 та ч. 2 ст. 438 Кримінального кодексу України — порушення законів та звичаїв війни.

Нагадаємо, що російські війська 4 вересня здійснили дві атаки безпілотниками на громадський транспорт у Центральному районі Херсона.