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03 вересня 2026, 14:45

На Херсонщині за 8 тисяч доларів продавали "рейси для ухилянтів"

03 вересня 2026, 14:45
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Фото: Національна поліція
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На Херсонщині викрили чергову схему незаконного перетину кордону. Зловмисників затримали буквально за три кілометри до "цілі"

Про це повідомляє Державна прикордонна служба, передає RegioNews.

Як з'ясували правоохоронці, організатор схеми шукав "клієнтів" у соцмережах. Він пропонував "допомогу" у переправленні до Молдови. За свої послуги він просив 8 тисяч доларів.

За ці гроші зловмисник організовував доставку порушників з Херсонщини через Одещину до кордону, оминаючи блокпости. Затримали учасників схеми за три кілометри від державного кордону.

"Під час обшуків вилучили документи, банківські картки, печатку благодійного фонду, транспортний засіб та мобільні телефони. Затриманим повідомлено про підозру за статтею про незаконне переправлення осіб через кордон", - кажуть прикордонники.

Нагадаємо, СБУ та Нацполіція викрили вісьмох організаторів схем ухилення від мобілізації у різних регіонах України. За суми від 2,5 до 8,5 тисячі доларів ділки допомагали військовозобов’язаним виїхати за кордон або отримати фальшиві документи для уникнення призову.

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