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27 серпня 2026, 14:33

Росіяни повторно вдарили по Херсонській ТЕЦ: усе обладнання знищено

27 серпня 2026, 14:33
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Фото: група "Нафтогаз"
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Російські війська вночі повторно атакували Херсонську теплоелектроцентраль. По території станції завдали удару чотирма керованими авіабомбами

Про це повідомила група "Нафтогаз", передає RegioNews.

Внаслідок атаки ТЕЦ зазнала критичних руйнувань. Повністю знищене та виведене з ладу все теплогенеруюче й енергогенеруюче обладнання, яке ще залишалося на станції.

У "Нафтогазі" зазначили, що ТЕЦ є виключно цивільним об’єктом і забезпечує теплом значну частину житлових будинків Херсона.

"Ця атака не має жодного військового сенсу", – заявив в. о. голови правління "Нафтогазу" Сергій Федоренко.

За його словами, метою російського удару є терор цивільного населення та спроба позбавити десятки тисяч херсонців джерела тепла напередодні опалювального сезону.

Нагадаємо, напередодні російські війська вдарили керованою авіабомбою по Херсонській ТЕЦ. Повідомляолося, що внаслідок атаки станція зазнала серйозних руйнувань.

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