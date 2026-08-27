На Черниговщине "Молния" попала в 115-летний храм: здание сгорело

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В Сновской общине Черниговской области российский беспилотник "Молния" попал в церковь. В результате атаки храм полностью сгорел

Об этом сообщил начальник Черниговской ОВА Вячеслав Чаус, передает RegioNews.

Как уточнили в Черниговской епархии УПЦ, речь идет о Свято-Николаевском храме в селе Горск, которому было 115 лет.

Деревянную двухкупольную церковь строили в 1908-1911 годах. В 1930-х годах советские власти переоборудовали ее под школу и клуб.

Во время Второй мировой войны богослужения в храме возобновились и не прекращались.

Напомним, в результате удара по Чернигову утром 26 августа погибли два человека. Во время проведения поисковых работ на месте попадания под завалами частного дома спасатели обнаружили тела 39-летней женщины и 4-летней дочери.