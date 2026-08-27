Ворожий дрон атакував маршрутку в центрі Херсона: троє поранених
Російські війська 27 серпня атакували безпілотником громадський транспорт у центрі Херсона, поціливши в маршрутку
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Херсонську МВА.
Внаслідок ворожого удару поранення дістали троє людей. У 59-річного чоловіка та 60-річної жінки – мінно-вибухові травми. 55-річний водій маршрутки отримав контузію, а також вибухову та закриту черепно-мозкову травми.
Медики надають постраждалим необхідну допомогу та проводять додаткові обстеження.
Нагадаємо, 27 серпня близько 6:45 у Корабельному районі Херсона внаслідок атаки російського дрона загинув чоловік.
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