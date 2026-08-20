14:48  20 серпня
Кишкова інфекція на тренувальних зборах: 16 людей захворіли на Тернопільщині
12:30  20 серпня
"Нам не вперше": Яніна Соколова відповіла на погрози Полякової судом
10:15  20 серпня
РФ атакувала продуктові склади та об’єкти "Червоного хреста" у Борисполі
UA | RU
UA | RU
20 серпня 2026, 15:56

На Херсонщині викрили організаторів псевдореферендуму

20 серпня 2026, 15:56
Читайте также на русском языке
Фото: прокуратура Херсонської області
Читайте также
на русском языке

Двом жителям Херсонщини заочно повідомили про підозру у колабораційній діяльності через їхню участь у підготовці та проведенні незаконного референдуму щодо приєднання регіону до Росії

Про це повідомила прокуратура Херсонської області, передає RegioNews.

За даними слідства, 66-річний та 64-річний місцеві жителі у вересні 2022 року долучилися до так званих "дільничних виборчих комісій", які готували проведення псевдореферендуму на території Херсона та Каховки.

Метою діяльності незаконних органів було створення видимості нібито масової підтримки населенням виходу Херсонщини зі складу України та її приєднання до РФ.

Один із підозрюваних як "член ДВК" брав участь у публічних політичних заходах та агітував місцевих жителів взяти участь у незаконному голосуванні.

Інший фігурант брав участь у зборах щодо підготовки псевдореферендуму, стежив за дотриманням порядку під час його проведення та виконував інші доручення окупаційного керівництва.

Дії обох чоловіків кваліфіковано за ч. 2 ст. 28, ч. 5 ст. 111-1 Кримінального кодексу України — колабораційна діяльність.

Нагадаємо, що Івано-Франківський міський суд заочно засудив 42-річного уродженця Херсонської області за колабораційну діяльність та пособництво державі-агресору.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
референдум фейк Херсонська область організатор
10 серпня 2026
Країні потрібні люди: за яких умов українців стане більше
Низька народжуваність і страх засилля мігрантами викликають у багатьох українців почуття тривоги за майбутнє країни. Але попри важку демографічну кризу, все ж є шляхи зупинити Україну від обезлюднення
06 серпня 2026
Зерно під блокадою: як українські фермери повторюють уроки 4-річної давнини
Ціни обвалилися, коли стало зрозуміло, що Росія заблокувала порти
02 серпня 2026
Мобілізація, каліцтва, ПТСР: створювати сім'ї в Україні стало складніше
Нестабільність і криза в Україні не сприяють створенню міцної сім'ї та бажанню народити дитину. Про це свідчить велика кількість розлучень та зниження шлюбів. Інша проблема – скорочення кількості чоло...
01 серпня 2026
Прифронтові жнива: знищений врожай, скалічені життя і збитки для бізнесу
Чуйка, бронежилет і шолом. Нині це звичайні атрибути фермера на Херсонщині. У деяких районах спокійніше, та чим ближчий Дніпро, який розділяє звільнену праву і окуповану ліву частину області, тим біль...
У Львові чоловік заліз на електроопору та стрибнув: його госпіталізували
20 серпня 2026, 17:05
На Черкащині судитимуть 46-річного чоловіка за підрив гранати на подвір'ї житлового будинку
20 серпня 2026, 16:59
Створення запасів пального в Україні ляже на споживача
20 серпня 2026, 16:55
Хотів вбити двох людей: на Рівненщині судитимуть рецидивіста за особливо тяжкий злочин
20 серпня 2026, 16:50
Застрелив побратима з кулемета: на Миколаївщині затримали військового
20 серпня 2026, 16:45
У Харкові правоохоронці затримали двох чоловіків за розбійний напад біля ТРЦ
20 серпня 2026, 16:38
На Хмельниччині жінка фотографувала військову техніку для росіян
20 серпня 2026, 16:35
Зеленський про масований удар РФ: "Один із найбільш цинічних і масштабних"
20 серпня 2026, 16:30
В Одесі чоловік відкрив вогонь по ТЦК
20 серпня 2026, 16:10
27 квітня 2026
Прикордонники показали знищення ворожої техніки та ліквідацію групи окупантів
20 квітня 2026
Прикордонники показали, як знищили девʼять російських "Молній" на Харківщині
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
Всі відео »
Країні потрібні люди: за яких умов українців стане більше
Зерно під блокадою: як українські фермери повторюють уроки 4-річної давнини
Всі публікації »
Юрій Касьянов
Володимир Фесенко
Марина Данилюк-Ярмолаєва
Всі блоги »