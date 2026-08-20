На Херсонщині викрили організаторів псевдореферендуму

Фото: прокуратура Херсонської області

Двом жителям Херсонщини заочно повідомили про підозру у колабораційній діяльності через їхню участь у підготовці та проведенні незаконного референдуму щодо приєднання регіону до Росії

Про це повідомила прокуратура Херсонської області, передає RegioNews .

За даними слідства, 66-річний та 64-річний місцеві жителі у вересні 2022 року долучилися до так званих "дільничних виборчих комісій", які готували проведення псевдореферендуму на території Херсона та Каховки.

Метою діяльності незаконних органів було створення видимості нібито масової підтримки населенням виходу Херсонщини зі складу України та її приєднання до РФ.

Один із підозрюваних як "член ДВК" брав участь у публічних політичних заходах та агітував місцевих жителів взяти участь у незаконному голосуванні.

Інший фігурант брав участь у зборах щодо підготовки псевдореферендуму, стежив за дотриманням порядку під час його проведення та виконував інші доручення окупаційного керівництва.

Дії обох чоловіків кваліфіковано за ч. 2 ст. 28, ч. 5 ст. 111-1 Кримінального кодексу України — колабораційна діяльність.

Нагадаємо, що Івано-Франківський міський суд заочно засудив 42-річного уродженця Херсонської області за колабораційну діяльність та пособництво державі-агресору.