Російський дрон атакував маршрутку в Херсоні: четверо загиблих, пʼятеро поранених
В середу, 19 серпня, орієнтовно о 08:50 окупанти атакували безпілотником маршрутку у Корабельному районі Херсона
Про це повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін, передає RegioNews.
Внаслідок ворожого удару загинули четверо людей. Їхні особи наразі встановлюють правоохоронці.
Дістали поранення пʼятеро людей. Медики госпіталізували чотирьох жінок.
За інформацією Херсонської МВА, також до лікарні звернувся 58-річний водій маршрутки, він дістав мінно-вибухову травму.
Всім постраждалим лікарі надають необхідну допомогу та проводять дообстеження.
Нагадаємо, вночі 18 серпня окупанти спрямували дрон на приватний будинок у Херсоні. Боєприпас від БпЛА впав у дитяче ліжко з дворічним хлопчиком.
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