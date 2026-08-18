На Херсонщині судитимуть 18-річного хлопця за державну зраду та контракт із армією РФ
На Херсонщині до суду скерували обвинувальний акт щодо громадянина України, якого обвинувачують у державній зраді. За даними слідства, у 18 років він добровільно уклав контракт із Міністерством оборони Росії та долучився до російської армії
Про це повідомила Херсонська обласна прокуратура, передає RegioNews.
За матеріалами слідства, чоловік перебував на тимчасово окупованій території Генічеського району Херсонщини, де отримав паспорт громадянина РФ.
У травні 2025 року, коли йому виповнилося 18 років, він перебував в окупованому Криму та добровільно уклав контракт із Міністерством оборони РФ. Після цього вступив до складу збройних сил держави-агресора.
За даними кримінального провадження, із серпня 2025 року чоловік бере участь у бойових діях проти Сил оборони України у складі російського підрозділу "Шторм-Z" та виконує бойові завдання в інтересах російських окупаційних військ.
Наразі обвинувачений перебуває в розшуку. Через це обвинувальний акт скерували до суду для розгляду справи за його відсутності.
Чоловікові інкримінують державну зраду за частиною 2 статті 111 Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає від 15 років позбавлення волі або довічне ув’язнення з конфіскацією майна.
Нагадаємо, що Івано-Франківський міський суд заочно засудив 42-річного уродженця Херсонської області за колабораційну діяльність та пособництво державі-агресору.