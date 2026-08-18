На Херсонщині судитимуть 18-річного хлопця за державну зраду та контракт із армією РФ

Фото: Херсонська обласна прокуратура

На Херсонщині до суду скерували обвинувальний акт щодо громадянина України, якого обвинувачують у державній зраді. За даними слідства, у 18 років він добровільно уклав контракт із Міністерством оборони Росії та долучився до російської армії

Про це повідомила Херсонська обласна прокуратура, передає RegioNews .

За матеріалами слідства, чоловік перебував на тимчасово окупованій території Генічеського району Херсонщини, де отримав паспорт громадянина РФ.

У травні 2025 року, коли йому виповнилося 18 років, він перебував в окупованому Криму та добровільно уклав контракт із Міністерством оборони РФ. Після цього вступив до складу збройних сил держави-агресора.

За даними кримінального провадження, із серпня 2025 року чоловік бере участь у бойових діях проти Сил оборони України у складі російського підрозділу "Шторм-Z" та виконує бойові завдання в інтересах російських окупаційних військ.

Наразі обвинувачений перебуває в розшуку. Через це обвинувальний акт скерували до суду для розгляду справи за його відсутності.

Чоловікові інкримінують державну зраду за частиною 2 статті 111 Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає від 15 років позбавлення волі або довічне ув’язнення з конфіскацією майна.

Нагадаємо, що Івано-Франківський міський суд заочно засудив 42-річного уродженця Херсонської області за колабораційну діяльність та пособництво державі-агресору.