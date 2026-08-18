Зберігала роками і намагалася продати: на Херсонщині судитимуть жінку за незаконний збут зброї

Фото: прокуратура Херсонської області

На Херсонщині судитимуть 54-річну жительку Високопілля, яка, за даними слідства, кілька років незаконно зберігала автомат, боєприпаси та вибухівку, а згодом спробувала продати частину арсеналу за 25 тисяч гривень

Про це повідомила Херсонська обаласна прокуратура, передає RegioNews .

За матеріалами слідства, восени 2022 року жінка знайшла на території зруйнованого будинку в селі Ольжине автомат АК-74, магазин із набоями, патрони різного калібру, гранатометні постріли, корпуси ручних гранат та тротилові шашки.

Знайдену зброю та боєприпаси вона перевезла до свого місця проживання, де незаконно зберігала їх протягом кількох років.

15 червня 2026 року жінка вирішила продати автомат і частину боєприпасів. За зброю та вибухонебезпечні предмети вона планувала отримати 25 тисяч гривень. Однак правоохоронці викрили її під час спроби збуту.

Під час обшуку за місцем проживання жінки правоохоронці виявили та вилучили вибухонебезпечні предмети, які вона незаконно зберігала.

Прокурори Бериславської окружної прокуратури скерували до суду обвинувальний акт за частиною 1 статті 263 Кримінального кодексу України — незаконне придбання, зберігання та збут вогнепальної зброї і бойових припасів.

До ухвалення вироку суду обвинувачена перебуватиме під вартою.

Нагадаємо, що у Кривому Розі поліцейські повідомили про підозру 58-річному місцевому жителю, якого підозрюють у незаконному збуті боєприпасів. За даними слідства, чоловік займався протиправною діяльністю з квітня цього року.