Росіяни били по Херсонщині дронами, артилерією та КАБами: 14 поранених

Фото: Національна поліція

Про це повідомила поліція області, передає RegioNews.

Війська РФ атакували регіон артилерією, мінометами, реактивними системами залпового вогню, тактичною авіацією та безпілотниками різних типів.

Під ударами опинилися Херсон та понад 30 населених пунктів області.

За даними поліції, внаслідок атак пошкоджено п'ять багатоквартирних і 15 приватних будинків, два комунальні підприємства, музей, навчальний заклад, магазин, два автомобілі, гараж та складське приміщення.

У Дар'ївці російський FPV-дрон атакував 70-річну жінку. Вона дістала травматичну ампутацію пальців руки та травму коліна. Подальшими ударами також пошкоджено комунальне підприємство.

У Комишанах російські військові вдарили з артилерії. Поранення отримала 68-річна місцева жителька – у неї вибухова травма та осколкове поранення голови.

Керованою авіабомбою російські війська атакували прибережну частину Центрального району Херсона. По медичну допомогу звернувся 63-річний чоловік, у якого діагностували мінно-вибухову травму.

Вибухова хвиля в Херсоні пошкодила комунальне підприємство, музей та навчальний заклад.

Нагадаємо, протягом минулої доби російські війська атакували Харків та 16 населених пунктів Харківської області. Внаслідок обстрілів постраждали п'ятеро людей.