На півдні України судили контрабандистів старовинних монет

Фото: Херсонська обласна прокуратура

Суд визнав винними двох жителів Миколаївської області у замаху на незаконне переміщення через митний кордон України культурних цінностей з приховуванням від митного контролю

Про це повідомила прокуратура Херсонської області, передає RegioNews .

За даними слідства, 60-річний та 62-річний чоловіки намагалися продати за кордон стародавні монети, які перебували в обігу на території Північного Причорномор’я за часів існування Ольвійської хори та мають культурну й історичну цінність.

Прокурори довели, що для пошуку покупця чоловіки скористалися платформою онлайн-оголошень і домовилися з особою, яка перебувала у Республіці Молдова, про продаж та незаконне переправлення археологічних знахідок через державний кордон.

Щоб приховати монети від митного контролю, вони сховали їх у корпусі електронного вимірювального приладу — вольтметра.

Наприкінці травня 2026 року засуджені передали пакунок для відправлення міжнародним автобусним рейсом із Миколаєва до Молдови. Водії автобуса, за інформацією прокуратури, не знали про вміст посилки та погодилися доставити її адресату.

Однак реалізувати задумане їм не вдалося. Під час митного контролю стародавні монети виявили та вилучили.

Суд визнав чоловіків винними за ч. 2 ст. 15, ч. 2 ст. 201 Кримінального кодексу України та призначив кожному по 5 років позбавлення волі.

Крім того, їх позбавили права займатися діяльністю, пов’язаною з обігом культурних цінностей, строком на два роки.

Водночас на підставі статей 75 та 76 КК України суд звільнив засуджених від відбування основного покарання з випробуванням, встановивши іспитовий строк тривалістю один рік. Протягом цього часу вони мають виконувати покладені судом обов’язки та не вчиняти нових правопорушень.

Нагадаємо, що прокурори Львівської обласної прокуратури скерували до суду обвинувальний акт щодо 38-річного жителя Львова, якого обвинувачують у контрабанді товарів в особливо великому розмірі.