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22 июля 2026, 16:37

В Херсонской области заочно осудили оккупационного "полицейского"

22 июля 2026, 16:37
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Фото: прокуратура Херсонской области
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Суд признал виновным руководителя уголовного розыска незаконно созданного оккупационного "ОМВД РФ "Горностаевский"" в жестоком обращении с гражданскими во время временной оккупации Херсонщины

Об этом сообщила Херсонская областная прокуратура, передает RegioNews .

При публичном обвинении прокуроров Херсонской областной прокуратуры суд признал виновным руководителя уголовного розыска незаконно созданного оккупационного "ОМВД РФ "Горностаевский"" в нарушении законов и обычаев войны, совершенном по предварительному сговору группой лиц (ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 43).

Прокуроры доказали, что в июне 2023 года во время временной оккупации Горностаевки осужденный вместе с российскими военными ворвался в дом местного жителя. Под предлогом поиска "связей с ВСУ" мужчину жестоко избили, после чего вместе с гражданской женой задержали и несколько часов удерживали в захваченном участке полиции, угрожая расправой.

В суде потерпевший рассказал, что перед увольнением оккупант предупредил: если он сообщит украинским стражам порядка о пережитом, в следующий раз "закроют" навсегда, а избиение было лишь "разминкой".

Суд согласился с позицией прокурора, что действия обвиняемого являются жестоким обращением с гражданским населением и пытками, запрещенными нормами международного гуманитарного права.

В настоящее время осужденный находится в розыске, приговор вынесен по результатам специального судебного производства (in absentia).

За это преступление суд назначил ему 10 лет лишения свободы. В то же время, учитывая предыдущий приговор за коллаборационную деятельность, окончательно осужденному определено 13 лет лишения свободы с лишением права занимать должности в правоохранительных и органах власти сроком на 12 лет.

Напомним, что Ивано-Франковский городской суд заочно осудил 42-летнего уроженца Херсонской области за коллаборационную деятельность и пособничество государству-агрессору.

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