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12 серпня 2026, 08:36

Росіяни атакували Херсон "шахедами": загинули дві людини, є постраждалі

12 серпня 2026, 08:36
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Ілюстративне фото: armyinform
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В середу, 12 серпня, близько 01:40 російські війська атакували ударними безпілотниками типу "Шахед" Центральний район Херсона

Про це повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін, передає RegioNews.

Внаслідок влучань загинули двоє людей, їхні особи встановлюють відповідні служби.

Ще двоє людей дістали поранення. До лікарні госпіталізували 46-річного чоловіка із важкими опіками 60% тіла та вибуховою травмою. 60-річна жінка зазнала контузії, вибухової травми й поранення обличчя, після надання меддопомоги вона лікуватиметься амбулаторно.

Нагадаємо, у ніч на 12 серпня російські війська завдали ударів по Запоріжжю. Внаслідок атаки пошкоджено приватний будинок і торговельний центр "Епіцентр", де виникла масштабна пожежа.

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