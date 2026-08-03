Зрадив рідну Каховку заради кресла в окупаційній раді: ексдепутат отримав заочний вирок

Фото: прокуратура Херсонської області

До 10 років ув’язнення засуджено каховського “політика”, який був депутатом до окупації, після захоплення Херсонщини отримав “мандат” від “Єдиної Росії”

Про це повідомила Херсонська обласна прокуратура, передає RegioNews .

За публічного обвинувачення Херсонської обласної прокуратури колишнього депутата обласної ради визнано винним у колабораційній діяльності (ч. 5 ст. 111-1 КК України).

Вироком суду йому призначено покарання – 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Також його позбавлено права обіймати посади в органах державної влади та управління, місцевого самоврядування, займатися діяльністю, пов'язаною з наданням публічних послуг та виборчим процесом, строком на 15 років.

Прокурори у суді довели, що 53-річний засуджений у вересні 2023 року, перебуваючи на території Каховського району, доєднався до партії "Єдина Росія" та взяв участь у виборах до так званої "ради депутатів Каховського муніципального округу Херсонської області".

Отримавши "мандат", чоловік брав участь у засіданнях "сесій", приєднався до "постійних комісій з соціальних питань й бюджету, економіки та інвестицій".

Приймав рішення на користь держави-агресора. Втім, у червні 2024 року його повноваження були достроково припинені.

Вирок ухвалено заочно, строк засуджений відбуватиме після його фактичного затримання.

Нагадаємо, що упродовж 28 липня російська армія здійснювала обстріли населених пунктів Херсонської області за допомогою авіації, ствольної артилерії та дронів різних типів.