У Херсоні чоловік підірвався на протипіхотній міні: він не вижив

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Трагедія сталась у Корабельному районі Херсона. Чоловік загинув через підрив на російській міні

Про це повідомив голова ОВА, передає RegioNews.

За словами Олександра Прокудіна, житель Херсона взяв до рук протипіхотну міну типу "пелюстка". Боєприпас здетонував. На жаль, чоловік від отриманих травм загинув на місці.

"Вкотре закликаю жителів Херсонщини неухильно дотримуватися правил мінної безпеки. Не торкайтеся вибухонебезпечних чи підозрілих предметів – це смертельно небезпечно. У разі виявлення таких знахідок одразу телефонуйте за номерами 101 або 102", - каже голова ОВА.

Нагадаємо, раніше на Сумщині росіяни завдали повторного удару по місцю, де працювали співробітники ДСНС.