У Херсоні чоловік підірвався на протипіхотній міні: він не вижив
Трагедія сталась у Корабельному районі Херсона. Чоловік загинув через підрив на російській міні
Про це повідомив голова ОВА, передає RegioNews.
За словами Олександра Прокудіна, житель Херсона взяв до рук протипіхотну міну типу "пелюстка". Боєприпас здетонував. На жаль, чоловік від отриманих травм загинув на місці.
"Вкотре закликаю жителів Херсонщини неухильно дотримуватися правил мінної безпеки. Не торкайтеся вибухонебезпечних чи підозрілих предметів – це смертельно небезпечно. У разі виявлення таких знахідок одразу телефонуйте за номерами 101 або 102", - каже голова ОВА.
Нагадаємо, раніше на Сумщині росіяни завдали повторного удару по місцю, де працювали співробітники ДСНС.
15 липня 2026
"Самопоміч" замість "Свободи": як змінюється влада на Тернопільщині
У Тернопільській області починає формуватися влада із "Самопомочі", яка змінює "Свободу"
13 липня 2026
"Я така сама людина!": з якими труднощами тяжкопоранені ветерани стикаються в мирному житті
Відсутність уваги з боку органів влади, недостатня пенсія та нерозуміння з боку громадськості. Ветерани, які отримали інвалідність на фронті, розповіли про особливості їх адаптації до цивільного життя
09 липня 2026
Бунт проти ТЦК у Львові. Чим загрожують Україні подібні протести
Радикалізація українського суспільства і, у відповідь, силових структур може призвести до того, що демократичну Україну знищить не Кремль, а самі українці, як прості громадяни, так і обрана ними влада
01 липня 2026
Корупційний марафон. Що відомо про нові справи НАБУ проти нардепів від "Слуги народу"
Верховна Рада IX скликання увійде в історію великою кількістю корупційних скандалів та кримінальних справ
У Кривому Розі з майданчика вкрали гойдалки для дітей з інвалідністю
27 липня 2026, 21:40Кривава доба на Дніпропетровщині: росіяни здійснили понад півсотні атак на регіон
27 липня 2026, 21:29У Києві та Одесі викрили чоловіків, які "допомагали" росіянам атакувати Україну
27 липня 2026, 21:20Робив розслідування про корупцію: у Києві затримали журналіста і повезли до ТЦК
27 липня 2026, 21:05Стрілянина в лісі під Ужгородом: суд взяв під варту чоловіка, який стріляв у поліцейських
27 липня 2026, 20:59У Кропивницькому піймали 19-річного розповсюджувача психотропів
27 липня 2026, 20:40На Дніпропетровщині продавали інвалідність за 15 тисяч
27 липня 2026, 20:35На Київщині потонула 13-річна дівчинка
27 липня 2026, 20:15На Дніпропетровщині поліція викрила серійного крадія
27 липня 2026, 19:56
27 квітня 2026
Прикордонники показали знищення ворожої техніки та ліквідацію групи окупантів
20 квітня 2026
Прикордонники показали, як знищили девʼять російських "Молній" на Харківщині
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
"Самопоміч" замість "Свободи": як змінюється влада на Тернопільщині
"Я така сама людина!": з якими труднощами тяжкопоранені ветерани стикаються в мирному житті
Всі блоги »