Експосадовця окупаційного міністерства на Херсонщині віддадуть під суд

Фото: Херсонська обласна прокуратура

Прокурори Херсонської обласної прокуратури скерували до суду обвинувальний акт стосовно жителя регіону за фактом колабораційної діяльності

Про це повідомила Херсонська обласна прокуратура, передає RegioNews .

Слідством встановлено, що 53-річний обвинувачений у серпні 2022 року обійняв керівну посаду у незаконно створеному "министерстве сельского хозяйства и рыболовства Херсонской области”. Чоловік став так званим "начальником административно-хозяйственного отдела департамента административных работ”.

На цій посаді чоловік налагоджував роботу свого відділу, керував підлеглими. Забезпечував господарчу частину роботи "міністерства”: від закупки канцелярії – до охорони та транспортної логістики.

Нагадаємо, що за підтримання публічного обвинувачення прокурорів Херсонської обласної прокуратури жительку Херсонщини визнано винною у веденні інформаційної діяльності у співпраці з державою-агресором.