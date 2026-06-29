Експосадовця окупаційного міністерства на Херсонщині віддадуть під суд
Прокурори Херсонської обласної прокуратури скерували до суду обвинувальний акт стосовно жителя регіону за фактом колабораційної діяльності
Про це повідомила Херсонська обласна прокуратура, передає RegioNews .
Слідством встановлено, що 53-річний обвинувачений у серпні 2022 року обійняв керівну посаду у незаконно створеному "министерстве сельского хозяйства и рыболовства Херсонской области”. Чоловік став так званим "начальником административно-хозяйственного отдела департамента административных работ”.
На цій посаді чоловік налагоджував роботу свого відділу, керував підлеглими. Забезпечував господарчу частину роботи "міністерства”: від закупки канцелярії – до охорони та транспортної логістики.
Нагадаємо, що за підтримання публічного обвинувачення прокурорів Херсонської обласної прокуратури жительку Херсонщини визнано винною у веденні інформаційної діяльності у співпраці з державою-агресором.