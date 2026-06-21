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21 июня 2026, 11:09

В Херсонской области за сутки оккупанты обстреляли 37 населенных пунктов, есть погибший и раненые

21 июня 2026, 11:09
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Иллюстративное фото: из открытых источников
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Российские оккупанты за минувшие сутки обстреляли 37 населенных пунктов в Херсонской области, один человек погиб, еще девять ранены

Об этом сообщил начальник Херсонской ОВ Александр Прокудин, передает RegioNews .

За прошедшие сутки под вражеским дроновым террором и артиллерийскими обстрелами находились Берислав, Антоновка, Белозерка, Кизомис, Днепровское, Громадное, Гавриловка, Дудчаны, Борозенское, Зеленовка, Золотая Балка, Калиновское, Качкаровка, Краснополье, Киселевка, Никольское, Милово, Михайловка, Александровка, Понятовка, Приднепровское, Раковка, Садовое, Софиевка, Станислав, Тараса Шевченко, Томарино, Тягинка, Урожайное, Крещеновка, Чайчино, Волшебное, Широкая Балка и город Херсон.

Российские военные били по критической и социальной инфраструктуре; жилых кварталах населенных пунктов области, в том числе повредили многоэтажку и 22 частных дома.

Также оккупанты оккупанты повредили сотовую башню, газопровод, хозяйственные постройки, сельхозтехнику и частный автомобиль.

Из-за российской агрессии один человек погиб, еще девять получили ранения.

Вчера из освобожденных общин региона эвакуировали девять человек.

Напомним, что в результате российской атаки на Запорожье в субботу вечером погибли по меньшей мере четыре человека, еще шестеро получили ранения.

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